Лукашенко озвучил сроки референдума по новой Конституции

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил совместить референдум по новой Конституции с местными выборами. Общее голосование могут провести в начале 2022 года, сообщило БелТА.

Лукашенко заявил, что новую Конституцию необходимо разработать и принять в течение года. Президент Белоруссии отметил, что это также потребует изменения большого массива законов.

Глава республики заявил, что референдум о принятии новой Конституции по экономическим соображениям было бы правильным совместить с местными выборами в советы депутатов, которые должны состояться не позднее 18 января 2022 года.

«Думаю, это будет нормально, это будет определенная экономия средств», — сказал Лукашенко, подводя итоги Всебелорусского народного собрания.

Лукашенко ранее в ходе выступления исключил возможность политической амнистии в Белоруссии. По его словам, в стране нет и никогда не было политзаключенных, а те, кто сидит в тюрьме, были осуждены по другим уголовным статьям. Он также заявил, что ему «плевать» на обвиняемого в коррупции Виктора Бабарико, которого он не считает своим конкурентом.