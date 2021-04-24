Лукашенко озвучил гипотетическое начало гражданской войны в Белоруссии

Группа людей, планировавших государственный переворот в Белоруссии, хотела с помощью военных блокировать Минск и отключить его энергосистему. О возможном начале гражданской войны в республике рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Оппозиция рассчитывала с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ.

«Он пояснил, что все эти структуры вооружены и если бы получилось столкнуть их, то началась бы „самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна“», — сообщила радиостанция «Sputnik Беларусь».

Заговорщики также планировали отключить энергосистему Минска.

«Фактически это означает, что планировалась кибератака на страну. А подобную операцию можно осуществить лишь на государственном уровне, несколько хакеров с этим не справятся», — сказал Лукашенко.

Президент пообещал в ближайшее время опубликовать новые подробности дела. Фильм-расследование об этих событиях готовит государственный телеканал ОНТ. Однако даже в нем зрителям покажут пока далеко не все. «Это еще цветочки», — заметил белорусский лидер.

Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны американские спецслужбы. Однако в состав группы входили белорусы и иностранцы. По информации КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, те хотели организовать вооруженный мятеж, чтобы захватить власть насильственным путем. Обвинения предъявлены четверым фигурантам, среди задержанных — имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович.