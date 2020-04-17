Лукашенко ожидал, что коронавирус превратится в политику

«Этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал», — подчеркнул Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, в настоящее время республика справляется с инфекцией. Сегодня из больниц выписали много пациентов, справившихся с коронавирусом.

Лукашенко заметил, что важно заниматься развитием экономического сектора, потому что «пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен».