    17 апреля 2020, 15:01

    Лукашенко ожидал, что коронавирус превратится в политику

    Ольга Ситникова

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на то, что новый тип коронавируса мутировал в политику. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на БелТА.

    «Этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал», — подчеркнул Лукашенко.

    По словам президента Белоруссии, в настоящее время республика справляется с инфекцией. Сегодня из больниц выписали много пациентов, справившихся с коронавирусом.

    Лукашенко заметил, что важно заниматься развитием экономического сектора, потому что «пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен».