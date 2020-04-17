Лукашенко ожидал, что коронавирус превратится в политику
Глава Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на то, что новый тип коронавируса мутировал в политику. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на БелТА.
«Этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал», — подчеркнул Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, в настоящее время республика справляется с инфекцией. Сегодня из больниц выписали много пациентов, справившихся с коронавирусом.
Лукашенко заметил, что важно заниматься развитием экономического сектора, потому что «пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен».