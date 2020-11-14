Лукашенко ответил словами Жеглова на вопрос об освобождении своих противников

Белорусский лидер заявил, что в последнее время в СМИ появляется информация о возможности назначить на высокий политический пост подозреваемых в ряде преступлений людей, которых хорошо бы отпустить на свободу.

«Вор должен сидеть в тюрьме. Здесь нет никакой политики. Украл — верни народу и государству, потом мы с тобой поговорим», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что когда встречался в следственном изоляторе КГБ с представителями оппозиции, то думал о том, может ли он вообще разговаривать с этими людьми, но в итоге он договорился с ними, что беседа будет идти на равных.

«Я их каждого предупредил: президента здесь нет. Здесь Александр Лукашенко, — подчеркнул белорусский лидер.

Раскрывать детали разговора он не стал. По его словам, он договорился со своими собеседниками не разглашать подробности беседы. «Когда-нибудь расскажу, если они не будут против», — пообещал Александр Лукашенко.

Встречу с арестованными представителями оппозиции Лукашенко провел 10 октября. Он обсудил с ними вопросы поправок в Конституцию. После визита президента в СИЗО, пятерым из участников встречи изменили или вообще отменили меру пресечения. В тюрьме остался не зарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико.

После прошедших в Белоруссии выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране начались несанкционированные акции протеста сторонников оппозиции. Участники митингов и шествий считают, что по итогам голосования победила Светлана Тихановская. Протестные акции не утихают до сих пор.