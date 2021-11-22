Лукашенко ответил на вопрос о едином президенте Союзного государства
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным вопрос о едином президенте Союзного государства
На данный момент вопрос о едином президенте Союзного государства не является актуальным. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью британской медиакомпании BBC. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на агентство БелТА.
Политик подчеркнул, что не обсуждал данный вопрос с российским президентом Владимиром Путиным. Однако отметил, что страны уже давно обсуждают интеграцию и создание Союзного государства.
«А вопрос „один президент“, „два президента“… Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит», — заявил политик.