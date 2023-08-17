Мир 17 августа 2023, 19:42 Лукашенко оценил шансы Путина победить на предстоящих выборах президента Лукашенко: Путин переизберут президентом на предстоящих выборах в России РИА «Новости»

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Президента России Владимира Путина переизберут на предстоящих выборах, так как соперников у него нет. Об этом глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью журналистке Диане Панченко, запись которого опубликовали на YouTube.

«Думаю, что следующим президентом в России будет Путин. Выборы через полгода. Я думаю, что Путин. Соперников сейчас у него нет», — сказал белорусский лидер.

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По мнению Лукашенко, цели специальной военной операции России уже выполнили. Как отметил глава Белоруссии, «будущая Украина уже никогда не будет столь агрессивной и прозападной».

При этом белорусский лидер выразил уверенность, что конфликта на Украине можно было избежать, а сейчас его можно остановить в любой момент.

По словам Лукашенко, если бы не ошибка Петра Порошенко, который занимал пост президента Украины в 2014 году, то Донбасс мог бы вернуться в состав страны на правах автономии.