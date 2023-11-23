Мир 23 ноября 2023, 15:31 Лукашенко оценил отсутствие Армении на саммите ОДКБ Лукашенко призвал Армению не совершать демарши, а обсуждать проблемы РИА «Новости»

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Властям Армении необходимо не совершать демарши, а обсуждать все проблемы за столом переговоров. Таким образом на отсутствие делегации республики на саммите ОДКБ в Минске отреагировал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Проблемные вопросы всегда были и будут, мы пришли к этому единому выводу. Если мы хотим их решать, то это нужно делать за столом переговоров, а не устраивать демарши без причины», — заявил он во время пленарного заседания сессии Совета ОДКБ.

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Ранее заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил, что в настоящее время в республике нет обсуждения о вероятном выходе страны из состава ОДКБ.

При этом он уточнил, что у республики возникли определенные разногласия с Россией, но назвал их рабочим моментом.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что решение властей Армении не участвовать в саммите ОДКБ в Минске не отвечает интересам населения республики.