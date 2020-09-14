Лукашенко впервые после начала протестов вылетел из Белоруссии ради переговоров с Путиным. Видео

Президенты двух стран обсудят двусторонние отношения и их возможные пути развития. Они затронут вопросы совместного реагирования на вызовы, международную повестку дня. Лукашенко намерен о расставить все точки над «i» по наиболее болезненным темам для России и Белоруссии.

В Кремле заявили, что особое внимание уделят вопросу интеграции в рамках Союзного государства. Также на повестке дня совместные проекты в энергетической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях.

Лукашенко впервые с момента президентских выборов, которые прошли 9 августа, покидает страну. Уже месяц в республике не прекращаются акции протеста. Исключением не стало и 13 сентября.

Часть общества оказалась не согласна с результатами выборов, на которых победил Лукашенко. Ряд стран не признал его легитимным главой государства. Однако Россия считает выборы состоявшимися, а белорусского лидера законно избранным. Ранее в Минске уже побывал премьер-министр России Михаил Мишустин.