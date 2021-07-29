Лукашенко отправил в отставку представителя Белоруссии при ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку Александра Михневича. Он занимал пост постоянного представителя республики при Евросоюзе, а также был послом Белоруссии в Бельгии и Люксембурге.

Лукашенко подписал указ, который освобождает Михневича от всех должностей, 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Александра Михневича от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Бельгии и по совместительству в Люксембурге в связи с выходом в отставку», — процитировало РИА «Новости».

Кроме того, Михневича освободили от должности постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии, а также при Организации Североатлантического договора.

Отношения республики с Западом резко ухудшились после выборов президента Белоруссии, которые прошли в августе 2020 года. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко. После выборов страну охватила волна протестов, так как люди не согласились с их результатами.

Власти Белоруссии не раз заявляли, что протесты финансируют из-за границы. Еще сильнее отношения ухудшились после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.