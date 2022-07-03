Лукашенко отметил, что Белоруссия успешно строит суверенное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей страны с Днем независимости республики. Он отметил, что белорусы «три десятилетия успешно строят собственное суверенное государство», даже в сложные времена рассчитывают только на себя и спокойно смотрят в будущее. Текст поздравления появился на сайте Лукашенко.

Он напомнил, что Белоруссия всегда вдохновлялась примером героических предков, богатой культурой и пониманием того, что наивысшая ценность для любого народа — возможность свободно распоряжаться своей судьбой.

«Отстаивая национальные интересы, развивая экономику и социальную сферу, даже в самые сложные времена мы рассчитывали только на себя, строили благополучие на усердном труде, коллективизме и взаимопомощи. И сегодня, когда на нашу страну оказывается беспрецедентное экономическое и информационное давление, этот трудный опыт <…> дает нам уверенность, что мы справимся со всеми проблемами», — обратился к жителям Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что сила белорусов — «в правде, единстве и патриотизме», у страны есть «армия, способная дать жесткий отпор любому агрессору», и народ-победитель, который помнит героев и ценит свободу.

Лукашенко пожелал белорусам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.