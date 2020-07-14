Лукашенко открыл мост в Могилевской области

«Мы договорились: в ближайшие три года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов. Около 130 миллионов долларов должны вложить в это. Европейские деньги есть. Эти деньги должны остаться у нас», — поделился лидер страны.

Теперь жители левобережья спокойно могут перемещаться на правый берег, не объезжая через 120-130 километров.

Появление этого моста местные жители несколько десятилетий, с тех пор, как еще в советские времена появилась идея возведения моста, но ее реализация была отложена из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Отмечается, что церемония прошла с участием представителей трудовых коллективов дорожно-строительных организаций, задействованных в возведении моста, и жителей Славгородского района.

После открытия моста Лукашенко отправился к источнику Голубая криница. Там жители вручили ему памятный подарок — оберег в виде домового.