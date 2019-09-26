Лукашенко отказался выбирать между дружбой с Западом и Россией

Лукашенко предложил ввести своих миротворцев в Донбасс Подробнее

Лукашенко отметил, что не поддерживает разговоров, подразумевающих выбор между Востоком и Западом, которые происходят на встречах с представителями США. Он добавил, что по большей части только Россия и Китай поддерживали Минск в трудные времена.

«Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой», — сказал Лукашенко во время пресс-конференции с представителями украинских СМИ.

Он добавил, что в развитии отношений Белоруссии и Украины, позиция США также не станет определяющей.

«Наши отношения зависят только от нас… Чем теснее будут отношения, тем больше этому будет противодействие. Никому не нужны наши самые близкие, самые тесные отношения», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что позиция Минска никогда не «обижала» Штаты. По его словам, высокопоставленные чиновники неоднократно говорили, что хотят видеть Белоруссию «суверенной и независимой».