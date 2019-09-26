«В отношении России и Белоруссии надо стороны рассматривать прямо: Россия — это некий более сильный фактор, а Белоруссия чуть слабее и если речь идет о строительстве военной базы на ее территории, то конечно же мало кто захочет пойти на такой шаг», — отметил он.

Политолог понимает чувства белорусского лидера. По его словам, вряд ли, какой-либо глава государства обрадуется размещению чужих войск в своей стране, пусть даже солдаты будут из союзного государства.

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По мнению Перенджиева, в таком случае при более тесном сотрудничестве двух стран Минск может почувствовать себя ущемленным.

Кроме того, Лукашенко потеряет чувство самостоятельности в своей же стране. Президент не получит права руководить российскими войсками, находящимися на территории Белоруссии. Белорусскому лидеру придется согласовывать с Москвой ряд вопросов, поэтому он и отказался, добавил собеседник агентства.

Ранее Лукашенко не согласился размещать российскую военную базу на территории Белоруссии. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Минска от этого предложения.