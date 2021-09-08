Лукашенко отказался принимать обратно белорусов, сбежавших в Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в республиканский парламент законопроект, который приостанавливает действие соглашения с Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По данным издания, законопроект подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые европейскими странами в отношении Белоруссии.

Политолог Александр Зимовский объяснил ИА НСН, в чем заключается смысл соглашения о реадмиссии. По его словам, она касается граждан третьих стран, которые прибывают в Белоруссию и после оказываются в странах ЕС.

«В соответствии с этим соглашением Белоруссия брала на себя обязательства принимать таких граждан, которые незаконно с ее территории проникли в ЕС, и обеспечивать их возвращение на историческую родину. <…> Взамен ЕС обязался по упрощенной схеме визы выдавать белорусам», — рассказал собеседник информагентства.