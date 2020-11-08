Лукашенко отказался от слова «революция» в поздравлении 7 ноября

Ранее Лукашенко использовал традиционную формулировку: «Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции». В этом году он поздравил белорусов с «Днем Великого Октября».

В тексте поздравления говорится, что «это историческое событие свершилось под знаком важнейших общечеловеческих ценностей — национального возрождения народов и социального равенства людей».

Лукашенко отметил, что Белоруссия в результате впервые выделилась в отдельное государство. И сегодня страна, по его словам, отстаивает право на государственность, «отражая вызовы агрессивного внешнего давления».

Глава ресублики пожелал соотечественникам «мудрости, взаимопонимания и бережного отношения к прошлому».

С начала августа, когда в Белоруссии прошли президентские выборы и было объявлено, что Лукашенко набрал на них 80% голосов, в стране продолжаются массовые акции протеста. Митингующие требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и прекращения милицейского насилия на улицах.