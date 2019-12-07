Лукашенко отказался от дешевого российского газа

Белоруссии не нужны от России дешевый газ или дешевая нефть. Главное, чтобы конкурирующие предприятия находились в равных экономических условиях. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, Белоруссии не нужны дешевый газ и дешевая нефть, сообщил ТАСС. Страна готова закупать голубое топливо и по 200 долларов, а черное золото — по 63 доллара за баррель. Важно другое — равные для всех условия. Если белорусские предприятия покупают газ за 200 долларов, то и конкурирующие организации должны отдавать столько же.

Если этого не соблюдать, не удастся создать основу отношений в рамках Союзного государств, рассказал Лукашенко.

«Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа договора [о Союзном государстве]. Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все!» — отметил Лукашенко.

По его заявлению, важны только равные условия, больше ничего не надо.

Лукашенко и Путин встретились в Сочи 7 декабря. На переговорах президенты должны обсудить интеграцию России и Белоруссии, включая «дорожные карты», вопросы по газу, крупные инвестиционные проекты.

Экономическая интеграция России и Белоруссии изначально предусматривалась еще Договором о создании союзного государства от 8 декабря 1999 года. В нем говорится о налоговой, тарифной и денежной политике. Активное обсуждение вопроса об экономической интеграции стартовало в марте 2019-го. Ожидается, что в Сочи лидеры подпишут итоговый план интеграции между странами.