Лукашенко освободил от должности главу МЧС Белоруссии Ващенко

«Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям и уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту», — говорится в указе.

Уточняется, что Ващенко имеет право носить установленную форму, а также знаки различия и после отставки. Он занимал пост главы министерства более 10 лет.