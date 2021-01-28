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    28 января 2021, 17:04

    Лукашенко освободил от должности главу МЧС Белоруссии Ващенко

    Полина Петрова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности главу МЧС республики Владимира Ващенко. Лидер государства подписал соответствующий документ, сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
    Лукашенко освободил от должности главу МЧС Белоруссии Ващенко

    «Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям и уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту», — говорится в указе.

    Уточняется, что Ващенко имеет право носить установленную форму, а также знаки различия и после отставки. Он занимал пост главы министерства более 10 лет.