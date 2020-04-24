Лукашенко осудил европейские меры в борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал меры, предпринятые большинством стран Европы по борьбе с пандемией коронавируса. Он предрек вторую волну заражений из-за ослабленного иммунитета людей, находящихся на самоизоляции.

Отрывок выступления на совещании белорусского лидера показала телеканал ОНТ.

«Опыт Западной Европы — они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех стенах людей<… >И это метод (по борьбе с инфекцией — прим. ред.), нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает до 400-600 человек в сутки, то есть коронавирус, если это коронавирус, бушует…» — заявил Лукашенко.

Белорусский президент считает, что в странах, которые начали выпускать жителей из изоляции, люди выходят на улицу «ослабленные, не видели белого света». По словам Лукашенко, жители с ослабленным иммунитетом «получат вот этот вирус».

Ранее стало известно, что у игрока президентской хоккейной команды подтвердилось заражение коронавирусом. Тем временем Лукашенко не торопится вводить ограничительные меры в стране.

В Белоруссии зафиксировано 8022 случая заражения. 60 человек погибли, по данным института Хопкинса.