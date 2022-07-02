Лукашенко опроверг предположение, что Белоруссия идет на поводу у России

Все решения официального Минска принимаются только с согласия и требования президента, а не под влиянием Москвы. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в преддверии Дня независимости.

«Ни один шаг в Беларуси, особенно сегодня, не делается без согласия и требования президента Лукашенко. Так будет, пока я президент», — подчеркнул президент Белоруссии.

Он опроверг предположение СМИ, которые приписывали ему зависимость от России. Лукашенко отметил, что дезинформация — один из методов борьбы с Минском.

«Они знают мой характер, что я могу по-деревенски мгновенно отмахнуться и пытаются меня дергать за живое: „он сам не принимает решения“», — сказал Лукашенко.

Глава государства заявил, что покой в Белоруссии дорогого стоит, и белорусы за это платят. Особенно сложно приходится малым и средним странам, когда идет смена поколений на фоне исторических событий в мире.