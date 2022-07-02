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    02 июля 2022, 22:23

    Лукашенко опроверг предположение, что Белоруссия идет на поводу у России

    Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск принимает решения только с его согласия

    Полина Созыкина

    Все решения официального Минска принимаются только с согласия и требования президента, а не под влиянием Москвы. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в преддверии Дня независимости.

    Лукашенко опроверг предположение, что Белоруссия идет на поводу у России

    «Ни один шаг в Беларуси, особенно сегодня, не делается без согласия и требования президента Лукашенко. Так будет, пока я президент», — подчеркнул президент Белоруссии.

    Он опроверг предположение СМИ, которые приписывали ему зависимость от России. Лукашенко отметил, что дезинформация — один из методов борьбы с Минском.

    «Они знают мой характер, что я могу по-деревенски мгновенно отмахнуться и пытаются меня дергать за живое: „он сам не принимает решения“», — сказал Лукашенко.

    Глава государства заявил, что покой в Белоруссии дорогого стоит, и белорусы за это платят. Особенно сложно приходится малым и средним странам, когда идет смена поколений на фоне исторических событий в мире.