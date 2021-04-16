Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался загнан в угол, власть страны «находится на последнем рубиконе». Своим мнением в эфире на YouTube-канале Press Club Belarus поделился политический обозреватель Артем Шрайбман.

На это указывает недавнее заявление главы республики на Всебелорусском народном собрании. Лукашенко заверил своих сторонников, что не покинет свой пост, пока те не получат гарантий безопасности.

Шрайбман уверен, что это не просто страшилка для подчиненных. Президент понимает, что оппозиция расправится с ним и его сторонниками, когда они дадут слабину, отметил обозреватель. Белорусский лидер осознает, что это последний бой, поэтому сопротивляется изо всех сил.

Режим Лукашенко и оппозиция разговаривают на разных языках, поэтому протестные акции в августе 2020 года провалились. По мнению Шрайбмана, власти говорят на языке насилия, а оппозиция — на языке ненасилия.

Политическая обстановка в Белоруссии накалилась после выборов президента, напомнили «Дни.ру». Оппозиция обвинила Лукашенко в подтасовке результатов голосования, после чего на улицы Минска и других городов вышли сотни человек. Они потребовали немедленной отставки главы республики и освобождения политзаключенных.