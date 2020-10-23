Лукашенко оказался против провластного митинга

Александр Лукашенко выступает против массового митинга в поддержку действующей власти в Белоруссии. Он объяснил это соображениями безопасности.

«Не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск», — заявил Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Очень сложно будет обеспечить безопасность всех участников митинга. По словам Лукашенко, он уже получает информацию, которая его «настораживает». Президент опасается, что будет достаточно одного взрыва или другого происшествия, чтобы повторилась трагедия с массовой давкой, как на «Немиге». Тогда в подземном переходе на минской станции метро «Немига» погибли 53 человека.

Ранее стало известно, что Лукашенко встретился с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Между ними состоялся «обстоятельный разговор». Лукашенко поблагодарил Нарышкина за сведения, которые предоставляет российская разведка. Президент добавил, что вокруг Союзного государства складывается сложная обстановка, а у России и Белоруссии осталось не так уж много друзей.