Лукашенко охарактеризовал глав России, Украины и Германии

Президент Белоруссии в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону дал характеристику своим коллегам. По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель «волчица», а про президента Украины Владимира Зеленского сказал просто — «хороший».

Также Зеленского Лукашенко пожалел и сказал, что бывший комик попал в политику «как кур во щи». Он добавил, что украинский лидер неглупый человек, хоть и пришел из другой сферы. По мнению Лукашенко, у Зеленского может не хватить времени, чтобы «дать результат Украине», и уйти с поста президента он может раньше, чем закончится срок.

«Володя [Зеленский] может, он по характеру такой. Хотя он умница и, думаю, не сделает этого, но может», — поделился Лукашенко.

Президент рассказал, что на переговорах с Меркель можно устать.

«Ну, это волчица, это Европа потеряет силу — настолько цепкая, настолько въедливая, трудолюбивая, это же из-за нее сутки сидели [на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе]», — пояснил Лукашенко.

О Владимире Путине президент Белоруссии сказал, что российский лидер никому не доверяет. И хоть эта черта не нравится Лукашенко, он считает, что для политика это «супер».

Лукашенко также отозвался о бывших президентах Украины. Он поделился, что «самые теплые отношения» были с Леонидом Кучмой. Также белорусский лидер вспомнил, как приезжал в гости в Крым к экс-президенту.

«Ну что тут, рядом. Я прилетел в Крым, он там сидит с Массандры, привезет вино, я хоть человек, в общем-то, непьющий, но складное вино я мог выпить крепленое. И мы сидим на берегу вдвоем абсолютно запросто, никто не скажет, что встретились два президента», — рассказал Лукашенко.

Он вспомнил и Петра Порошенко, однако с ним «отношений не было никаких». По мнению Лукашенко, бывший президент мог менять мнение и в этом «суть нынешней дипломатии».