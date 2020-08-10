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    10 августа 2020, 13:30

    Лукашенко обвинил несколько стран в организации беспорядков

    Наза Салех Захи

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прокомментировал акции протеста, которые прошли после окончания выборов. По его словам, беспорядки спровоцировали. За ними стоят несколько стран.
    Лукашенко обвинил несколько стран в организации беспорядков

    Лукашенко заявил, что несогласными управляли из-за границы. Спецслужбы Белоруссии зафиксировали звонки из Великобритании, Польши и Чехии.

    «Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом (оппозиции — прим. ред.), где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят», — сказал глава государства во время встречи с руководителем исполкома СНГ Сергеем Лебедевым. Белорусского лидера процитировало БелТА.

    Лукашенко отметил, что эти люди продолжают требовать от оппозиции вывести людей на улицы и вести переговоры с властями о добровольной сдаче полномочий.

    То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства, добровольно при 80% голосов должен передать им власть

    Александр Лукашенко.

    Глава государств подчеркнул, что никакого Майдана в Белоруссии не будет. Поэтому людям нужно «утихомириться и успокоиться». Он сравнил прошедшие выборы с праздником. По признанию белорусского лидера, его умиляет, когда на избирательные участки люди приходят вместе с детьми.

    В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула Гертруда фон дер Ляйен высказала мнение о ситуации в Белоруссии в своем Twitter. По его словам, в Европе не должно быть ни жестких репрессий в отношении мирных демонстрантов, ни притеснений.

    Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным подсчетам ЦИК, за Лукашенко проголосовали более 80%, за его главного соперника — Светлану Тихановскую — 9,9%. Следом за нее следуют Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев получил 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%.

    Штаб Тихановской уже заявил, что не признает итоги голосования.

    Новости SMI.FM