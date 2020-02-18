Лукашенко обсудил сотрудничество с главой «Роснефти»
Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на БелТА.
Лукашенко провел переговоры с главой российской нефтегазовой компании, чтобы продумать условия дальнейшего сотрудничества.
«Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы подскажете что-то и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве», — подчеркнул президент республики.
Ранее власти США стали угрожать «Роснефти» санкциями из-за ситуации с Венесуэлой. Вашингтон собрался изучить ситуацию «в ближайшие несколько недель».