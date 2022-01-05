Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с Путиным и Токаевым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщило БелТА, главной темой переговоров стали переросшие в беспорядки протестные акции в Казахстане.

Лукашенко провел консультации сначала с президентом России, а после — с казахстанским коллегой.

В связи со сложной ситуацией, которая сложилась Казахстане, лидеры всех стран Организации Договора о коллективной безопасности находятся в постоянном контакте.

Протесты в Казахстане продолжаются четвертый день подряд. Но если сначала митинги носили мирный характер, то в минувший вторник в больших городах начались беспорядки и столкновения с полицией.

Протестующие отбирали у силовиков и правоохранителей оружие и открывали ответный огонь. Самая сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где вандалы подожгли несколько административных зданий и разгромили редакции СМИ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал участников протестов разойтись. Он подчеркнул, что всех причастных к беспорядкам ждет жесткое наказание. Глава государства уточнил, что в результате столкновений есть погибшие и раненые среди сотрудников полиции и силовых структур. По мнению Токаева, за организацией мятежа стоят заинтересованные заговорщики, которых привлекут к ответственности.