Мир 30 августа 2023, 22:22 Лукашенко обсудил с Путиным острые вопросы региональной обстановки Лукашенко обсудил с Путиным вопросы региональной и международной обстановки РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 августа созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, главы двух стран обсудили вопросы региональной и международной обстановки.

Лукашенко 30 августа провел ряд телефонных разговоров с зарубежными лидерами.

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«Актуальные темы двусторонней повестки, а также острые вопросы региональной и международной обстановки обсуждены с президентом России Владимиром Путиным», — указала пресс-служба белорусского президента.

Глава республики также побеседовал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. С ним президент Белоруссии обсудил тему перспективных направлений развития сотрудничества. Лукашенко и Токаев обменялись мнениями по вопросам международной проблематики.

В числе телефонных собеседников Лукашенко также был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Александру Лукашенко 30 августа исполнилось 69 лет. Путин поздравил белорусского коллегу с днем рождения. Российский лидер отметил, что президент Белоруссии много лет неустанно трудится на благо народа своей страны. Путин также пожелал Лукашенко счастья, благополучия, крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.