Лукашенко обсудил с Дугиным взаимоотношения России и Белоруссии | 360°

Мир 18 октября 2022, 19:58 Лукашенко обсудил с Дугиным взаимоотношения России и Белоруссии Президент Белоруссии Лукашенко встретился с российским философом Александром Дугиным Сайт президента Белоруссии Александра Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Разговор продлился более двух часов. Лукашенко поделился, что пригласил политолога в Минск, желая показать «как живет Беларусь».

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«Минск, конечно, как и Москва — не вся Россия, и не вся Беларусь — Минск. Но, тем не менее, вы человек опытный, и по Минску можете определить, чем дышит наша страна», — сказал президент.

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Участники встречи также подняли вопрос взаимоотношений Белоруссии и России. Лукашенко выразил уверенность, что двум соседним государствам нужно держаться вместе, им нельзя соперничать и соревноваться.

В конце встречи глава республики признался, что его любимым предметом во время учебы была философия. Дугин, в свою очередь, отметил, что давно следит за Белоруссией и является поклонником ее курса.

«Никогда в нем не сомневался. В самые сложные времена всей душой, всем сердцем, всеми возможностями поддерживал вас, ту линию, которую вы вели», — заключил Дугин.