17 сентября 2023, 22:22
Лукашенко обратился к народам Польши, Литвы и Латвии
Лукашенко пожелал им добра и мира народам Польши, Литвы и Латвии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к народам соседних стран — Польши, Литвы и Латвии. Белорусский лидер пожелал им добра и мира. Об этом сообщило агентство БелТА.
Свое заявление Лукашенко сделал в ходе форума «Мы — беларусы!», который посвящен Дню народного единства.
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«Знайте! Мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира!» — сказал президент Белоруссии.
Мир, как отметил Лукашенко, стал настолько хрупкий, что «любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям».
Также белорусский лидер назвал государственную границу страны единственной возможной красной линией. Он обратился к народам соседних государств, сказав, что в случае агрессии против Белоруссии страна не будет «рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий». Лукашенко добавил, что есть одна линия и это — государственная граница.
Белоруссия
Александр Лукашенко
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