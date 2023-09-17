Мир 17 сентября 2023, 22:22 Лукашенко обратился к народам Польши, Литвы и Латвии Лукашенко пожелал им добра и мира народам Польши, Литвы и Латвии РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к народам соседних стран — Польши, Литвы и Латвии. Белорусский лидер пожелал им добра и мира. Об этом сообщило агентство БелТА.

Свое заявление Лукашенко сделал в ходе форума «Мы — беларусы!», который посвящен Дню народного единства.

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«Знайте! Мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира!» — сказал президент Белоруссии.

Мир, как отметил Лукашенко, стал настолько хрупкий, что «любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям».

Также белорусский лидер назвал государственную границу страны единственной возможной красной линией. Он обратился к народам соседних государств, сказав, что в случае агрессии против Белоруссии страна не будет «рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий». Лукашенко добавил, что есть одна линия и это — государственная граница.