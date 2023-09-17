Мир 17 сентября 2023, 20:04 Лукашенко обозначил единственную красную линию для Белоруссии Лукашенко: для Белоруссии единственная красная линия — государственная граница РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал государственную границу страны единственной возможной красной линией. Как сообщил «Sputnik Беларусь», об этом лидер республики заявил на патриотическом форуме ко Дню народного единства.

При этом Лукашенко подчеркнул, что меньше всего в Белоруссии хотят снова видеть свою землю театром военных действий, где уничтожались бы миллионы граждан.

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«Я обращаюсь к народам соседних государств: в случае агрессии против Белоруссии мы не будем рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий! Она есть, эта линия — государственная граница!» — заявил белорусский лидер.

Он предупредил, что стране есть чем ответить в случае агрессии и призвал соседние страны «жить дружно».

Два дня назад Лукашенко встретился в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным. Главы государств обсудили региональную повестку, а также внешнеполитические условия.