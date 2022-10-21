Лукашенко объявили в розыск на Украине | 360°

Мир 21 октября 2022, 09:43 Лукашенко объявили в розыск на Украине СБУ и МВД Украины объявили в розыск президента Белоруссии Лукашенко Публичное достояние

Читать 360tv в

Белорусского президента Александра Лукашенко объявили в розыск на Украине. Соответствующая информация появилась на официальных сайтах МВД Украины и СБУ. Политик оказался в числе «лиц, скрывающихся от досудебного расследования».

Однако правоохранительные органы не уточнили, по какому именно делу Лукашенко оказался в розыске. Украинские власти не раз заявляли, что считают руководство Белоруссии «соучастниками в агрессии России против Украины».

Реклама

Ранее также в розыск на Украине объявили министра обороны РФ Сергея Шойгу, главу Росгвардии Виктора Золотова, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, глава МВД РФ Владимира Колокольцева. Кроме того, в розыске оказались официальные представитель Минобороны РФ и МИД РФ — Игорь Конашенков и Мария Захарова. Об этом напомнил телеканал "Царьград".

Реклама

Недавно глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал западных политиков и бизнесменов, которые призывают к миру не на условиях киевского режима, идиотами.