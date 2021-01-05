Лукашенко объяснил своим противникам, что им делать

Белорусам, которым не нравится нынешний президент, помогут только выборы. Такой ответ оппозиционерам дал сам руководитель Белорусского государства Александр Лукашенко.

«Я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — заявил Лукашенко на встрече с представителями трудового коллектива холдинга «Горизонт». Его цитирует БелТА.

Этим советом своим противникам он прокомментировал решение объявить 2021 год в Белоруссии Годом народного единства.

«Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать», — добавил Лукашенко и попросил не нарушать закон и заниматься своим делом.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года не стихают массовые протесты. В этот день в республике прошли президентские выборы, в которых с большим перевесом победил Лукашенко. Несогласные с официальными итогами голосования вышли на улицы, начались стычки с силовиками. Несанкционированные акции продолжаются до сих пор. Оппозиция организовала координационный совет для передачи власти. В республике завели несколько уголовных дел.

Как пишет RT, в своем новогоднем обращении к народу Лукашенко призвал белорусов перевернуть страницу и писать новую главу истории страны.