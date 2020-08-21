Лукашенко объяснил появление российских журналистов на госканалах Белоруссии

Лукашенко заявил, что он обратился к российским властям с просьбой прислать две-три съемочные группы «с самого продвинутого телевидения». Это произошло после того, как работники государственной телерадиокомпании начали забастовку.

«Выскочили: „Работать не будем!“ Не надо», — подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что специально просил руководство, чтобы не давили на тех, кто хочет уволиться, не уговаривали и не удерживали.

Надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая Александр Лукашенко президент Белоруссии.

При этом он отметил, что еще до приезда российских съемочных групп половина бастующих пришла назад и попросилась обратно.

«Я говорю: „Ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем“», — рассказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что сейчас ситуация на государственной телерадиокомпании стабилизировалась. Но российскую съемочную группу он включил в свой президентский пул, чтобы белорусские журналисты учились, как надо работать. По словам Лукашенко, никаких денег за работу российские журналисты в Белоруссии не получают.

Неужели я для шести или девяти человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей? Поэтому не надо про самолеты, что тут нам перекидывают россиян и прочее. Нам столько и не надо Александр Лукашенко президент Белоруссии.

При этом он отметил, что ему непонятно возмущение белорусов из-за появления россиян, которые начали работать в Минске.

«У нас в России работают около 60 тысяч так называемых гастарбайтеров. На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют», — напомнил он.

Также Лукашенко заявил, что подобным образом он может решить вопрос со всеми бастующими предприятиями. В частности, так он отозвался о «Беларуськалии». Он заявил, что в Солигорске две тысячи безработных, которые готовы пойти в шахты. Если они не согласятся, то он пригласит шахтеров с Украины.

Сотрудники государственных телеканалов и радиостанций Белоруссии присоединились к бастующим предприятиям страны. Несколько человек подали заявление об отставке. Среди них был телеведущий телеканала ОНТ Дмитрий Семченко, возглавлявший президентский пул.

В понедельник, 17 августа, сотрудники Белтелерадиокомпании вышли на несанкционированный митинг. Всего в нем приняли участие около 100 человек из 1,5 тысячи работников. Участники акции подписали обращение с требованиями аннулировать результаты выборов президента, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину и отменить цензуру.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бастующих работников государственных СМИ не восстановят на работе.

Сторонники оппозиции начали устраивать несанкционированные акции протеста после президентских выборов. Они продолжаются вторую неделю, и к митингам добавились забастовки рабочих коллективов. Однако власти заявили, что никакой остановки работы заводов не произошло.