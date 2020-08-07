Лукашенко объяснил, почему был против Беловежских соглашений

«Я любил свою страну. Я считал, что Советский Союз — это государство, которое стабилизировало мир. Я же международником был и искренне убеждал людей, что это так», — заявил политик.

Он вспомнил, что его, как руководителя колхоза, звали на совещания к советскому президенту Михаилу Горбачеву. Того всегда интересовало мнение простых людей.

Лукашенко рассказал, что на одном из таких совещаний выступил против программы «500 дней», которая подразумевала переход Советского Союза от плановой экономики к рыночной. Тогда он считал такой план утопичным. По его мнению, попытка за такое короткое время поменять страну закончилась хаосом.

По его словам, Горбачев тогда сказал, что если программу не принимают «снизу», то успеха не будет.

Также белорусский лидер в интервью Гордону заявил, что его могли специально заразить коронавирусом.

Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. Очень скоро (9 августа) в стране пройдут президентские выборы. Лукашенко опять поборется за этот пост.

Свои кандидатуры также выдвинули жена задержанного блогера Сергея Тихановского, Светлана Тихановская, а также экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечня и сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.