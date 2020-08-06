Лукашенко объяснил напряженность в отношениях с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что испытывает определенную напряженность в отношениях со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, причина этому кроется в том, что оба сильные личности.

«У нас есть определенное напряжение, потому что мы оба — сильные личности, извините за нескромность», — сказал белорусский президент украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Интервью опубликовано на Youtube-канале «В гостях у Гордона».

Лукашенко добавил, что считает российского лидера своим старшим братом. При этом он подчеркнул, что это не означает, что младшие должны быть «никакими».

«Он действительно и по возрасту, и по весу старший брат, но поведение старшего и младшего брата… я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать», — пояснил глава Минска.

Кроме того, Лукашенко затронул тему взаимоотношений двух стран. Он отметил, что последние полгода между Россией и Белоруссией происходит «барахтанье».

«Сейчас эти полгода я вижу: одно сказано — кто-то переделал. Другое сказано — отступили. И это барахтанье: Путин обещает, правительство решает по-иному», — заявил президент.

По словам Лукашенко, он ничего не может сказать про нынешнее правительство России, так как еще не работал с ним.