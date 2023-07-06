Мир 06 июля 2023, 13:10 Лукашенко объяснил, когда США решатся на переговоры с Россией по Украине Лукашенко заявил, что США пойдут на переговоры с Россией после контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Американские власти будут готовы к переговорам по Украине, после того как завершится контрнаступление ВСУ. Диалог начнется даже в том случае, если оно окажется провальным. Такое развитие событий допустил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого привел ТАСС.

«Соединенные Штаты Америки занимают промежуточную позицию. Они будут готовы к переговорам после контрнаступления [ВСУ]», — отметил глава республики на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

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Лукашенко пояснил, что даже провал контрнаступления — результат, с которым можно садиться за стол переговоров.

По его словам, страны Европы, и Франция в первую очередь, уже готовы к переговорному процессу по украинскому кризису. Зеленский, добавил Лукашенко, занимает крайнюю позицию и выступает за продолжение боевых действий. Таким образом, киевский режим намерен захватить территории, которые считает своими, не обращая внимание на потери.

Лукашенко также отмечал, что с самой Украиной можно договариваться о мире, но после контрнаступления это станет невозможным.