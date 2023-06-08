Мир 08 июня 2023, 11:02 Лукашенко объяснил, для чего Запад использует Украину Президент Белоруссии Лукашенко: Запад зацепился за Украину, чтобы подмять Россию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные страны используют Украину, чтобы покорить Россию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с секретарями советов безопасности стран, входящих в ОДКБ, сообщил ТАСС.

«Запад зацепился железобетонно за Украину, чтобы подмять Россию и вытереть ноги», — объяснил белорусский лидер.

Реклама

Лукашенко добавил, что причина конфликта намного глубже, чем Украина, передало БелТА. По мнению президента Белоруссии, США преследуют цель расчленить Европу, чтобы господствовать здесь.

Белорусский лидер также назвал милитаризацию Украины примером растраты Западом триллионов долларов. Западные элиты выбрасывают большие деньги на разорение государств, указал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии заявил, что сейчас не время искать причину конфликта на Украине. Для начала необходимо его остановить, подчеркнул белорусский лидер.