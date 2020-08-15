Лукашенко обеспокоила ситуация с учениями НАТО в соседних странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко больше, чем протестами внутри страны, обеспокоен развертыванием учений НАТО в соседних Литве и Польше. Об этом он заявил на совещании в Минобороны республики, сообщило агентство Sputnik.
Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств — Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск.Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии
По словам политика, в соседних государствах идет «эскалация и наращивание вооруженного компонента», что невозможно спокойно наблюдать из Минска.
НА том же совещании глава государства сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об оказании военной помощи республике по первому запросу.
«У нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор», — сказал Лукашенко военным.