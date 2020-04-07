Лукашенко: необходимо создать запас нефти на непредвиденный случай
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать запас нефти на непредвиденный случай. Об этом сообщило БелТА.
По данным газеты «Известия», Лукашенко поставил правительству задачу рассмотреть вопросы увеличения запасов нефти и нефтепродуктов.
«На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы», — уточнил он.