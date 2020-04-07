Лукашенко: необходимо создать запас нефти на непредвиденный случай

По данным газеты «Известия», Лукашенко поставил правительству задачу рассмотреть вопросы увеличения запасов нефти и нефтепродуктов.

«На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы», — уточнил он.