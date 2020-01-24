Лукашенко не захотел быть последним президентом Белоруссии

Лукашенко уже не намекает, а в лоб говорит, что Белоруссия не будет «частью какой-либо страны». Быть первым президентом для него почетно, а последним — недопустимо.

«Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие», — приводит агентство БелТА слова выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко на встрече с работниками РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове.

Белорусский президент добавил, что не может предать свой народ «и растворить страну пусть даже в братской России». Ранее в Госдуме РФ рассказали, что единая валюта на территории России и Белоруссии появится не раньше 2030 года, так как подписание документов в рамках Союзного государства идет медленно.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров ранее рассказал, что Лукашенко стал самым популярным иностранным политиком в России. Сограждане считают главу Белоруссии хорошим хозяином и человеком, который реально сумел добиться полного порядка в стране. По мнению россиян, он смог выстроить стабильную, постоянно развивающуюся экономику.