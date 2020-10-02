Страны ЕС договорились о санкциях против Белоруссии. Лукашенко в список не включили

Собравшиеся на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза пришли к единому мнению о введении санкций в отношении Белоруссии. В список вошло около 40 чиновников, которых подозревают в причастности к фальсификации результатов выборов и в нарушении прав человека. С таким заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита.

«Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что завтра письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — привел цитату европейского чиновника ТАСС.

Мишель отметил, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в этот список не вошел.

Как пояснил президент Франции Эммануэль Макрон, введение ограничений против Лукашенко поставит крест на возможности выстраивания с ним диалога. Евросоюз хочет вовлечь его в этот процесс.

Агентство France Presse со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что ограничения предусматривают закрытие границ для фигурантов санкционного списка, а также заморозку всех активов на территории Европейского союза.

В минувший вторник, 29 сентября, Великобритания и Канада объявили о введении санкций против Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора, министра внутренних дел Юрия Караева, его заместителей Александра Барсукова и Юрия Назаренко, заместителя командующего внутренними войсками МВД Хазалбека Атабекова и командира минского ОМОН Дмитрия Балабы.

Министерство иностранных дел Великобритании объявило, что эти санкции станут только частью принимаемых Лондоном мер для прекращения нарушения прав человека в Белоруссии. Ведомство пообещало начать расследование по прошедшим в Белоруссии выборам и нарушениям прав человека в ходе разгона несанкционированных акций.

К расследованию привлекут Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кроме того, Великобритания увеличила финансовую поддержку правозащитных групп, независимых СМИ и общественных групп в Белоруссии до 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее санкции против Белоруссии ввели Латвия, Литва и Эстония. Они включили в списки 30 человек, включая Лукашенко, которым запретили въезд в страну.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии после 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. По данным ЦИК, победителем голосования стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Его соперница, представитель объединенной оппозиции Светлана Тихановская получила 10,12%. Несогласные с результатами голосования ее сторонники вышли на улицы.

Первые дни происходили столкновения между сотрудниками силовых ведомств и сторонниками оппозиции. По данным МВД, количество задержанных составило почти семь тысяч человек. Пострадавшие были как со стороны протестующих, так и силовиков. После несанкционированные акции стали мирными. Самые массовые выходы на улицы происходят по выходным дням.