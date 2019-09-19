  • Лукашенко не стал готовить детей к власти

    19 сентября 2019, 13:19

    Александра Ломейко

    Александр Лукашенко не готовит своих детей «к транзиту власти» в Белоруссии. Президент республики заявил, что у него нет политики «особо приближенных, удаленных».
    Лукашенко не стал готовить детей к власти

    С таким заявлением президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на совещании в правительстве, где обсуждались итоги работы экономики, основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год и другие вопросы. Его процитировало агентство БелТА.

    Белорусский лидер пообещал, что после выборов ситуация в кабинете министров и других структурах сильно не изменится.

    «Тот, кто сегодня работает, <…> приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных», — заметил Лукашенко.

    Он также опроверг появившиеся в Сети слухи о возможной передаче власти своим детям, попросив «не перебирать их».

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    «Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать», — подчеркнул Александр Лукашенко

    «Не слышащим» его чиновникам президент Белоруссии предложил «собрать портфель и уйти сразу».