Лукашенко не смог оценить безопасность границ Союзного государства | 360°

Мир 07 октября 2022, 23:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Лукашенко не смог оценить безопасность границ Союзного государства Глава Белоруссии Лукашенко затруднился оценить безопасность границ Союзного государства РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Белоруссии Александр Лукашенко не смог с уверенностью сказать, насколько в безопасности западные границы Союзного государства. Эту тему подняли журналисты на неформальном саммите глав государств — участников СНГ в Санкт-Петербурге.

«Сложно сказать», — заключил он, отвечая на вопрос о безопасности границ России и Белоруссии в связи с угрозой размещения ядерного оружия в Польше. Кадры заявления были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Реклама

Также Лукашенко отметил, что Минск и Москва подумают, как отвечать на эту угрозу.

Реклама

После завершения всех мероприятий саммита Владимир Путин провел встречу с Александром Лукашенко один на один. Беседа глав государств продлилась около часа. Об этом сообщили в пресс-служба белорусского лидера.

Также на этом саммите президент Путин поддержал идею лидера Казахстана Касым-Жомарт Токаева о продвижении русского языка. Международная организация будет создана под эгидой СНГ.

0 0 0 0 0 0