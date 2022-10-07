Лукашенко не смог оценить безопасность границ Союзного государства | 360°

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Лукашенко не смог оценить безопасность границ Союзного государства

Мир

07 октября 2022, 23:49

Лукашенко не смог оценить безопасность границ Союзного государства

Глава Белоруссии Лукашенко затруднился оценить безопасность границ Союзного государства

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко не смог с уверенностью сказать, насколько в безопасности западные границы Союзного государства. Эту тему подняли журналисты на неформальном саммите глав государств — участников СНГ в Санкт-Петербурге.

«Сложно сказать», — заключил он, отвечая на вопрос о безопасности границ России и Белоруссии в связи с угрозой размещения ядерного оружия в Польше. Кадры заявления были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

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Также Лукашенко отметил, что Минск и Москва подумают, как отвечать на эту угрозу.

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После завершения всех мероприятий саммита Владимир Путин провел встречу с Александром Лукашенко один на один. Беседа глав государств продлилась около часа. Об этом сообщили в пресс-служба белорусского лидера.

Также на этом саммите президент Путин поддержал идею лидера Казахстана Касым-Жомарт Токаева о продвижении русского языка. Международная организация будет создана под эгидой СНГ.

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Александр Лукашенко

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