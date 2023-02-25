Мир 25 февраля 2023, 12:39 Лукашенко не поверил в намерение Украины вторгнуться в Приднестровье Президент Белоруссии Лукашенко: Украине невыгодно открывать второй фронт в Приднестровье РИА «Новости»

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Украине невыгодно открывать второй фронт в Приднестровье, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что не верит в подобное развитие событий, сообщило БелТА.

По словам белорусского лидера, Запад хочет одним ударом решить вопрос с Россией и Приднестровьем, чтобы затем либо сделать Молдавию прозападной, либо объединить ее с Румынией.

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«Это им невыгодно <…> Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт», — подчеркнул Александр Лукашенко.

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Ранее он назвал неизбежным начало конфликта на Украине. По словам Лукашенко, если бы Россия вовремя не начала проведение спецоперации, последствия были бы куда более тяжелыми. Белорусский лидер согласился с президентом Владимиром Путиным в том, что истинные причины конфликта кроются не в РФ. Украинские власти долгие годы притесняли русскоязычное население. Другие страны, включая США и Китай, не оставили бы без реакции ущемление прав своих соотечественников, отметил глава государства.