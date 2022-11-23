Мир 23 ноября 2022, 18:40 Лукашенко не исключил, что Украине не дадут сесть на стол переговоров Лукашенко: определенные силы могут не дать Украине начать переговоры РИА «Новости»

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События на Украине становятся похожи на набирающий силу торнадо, который затягивает в свою воронку все больше стран и создает новые проблемы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что украинским властям нужно начать переговоры. Вопрос о том, позволят ли это определенные силы, остается открытым, сообщило БелТА.

«Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров», — сказал Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.

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По его словам, Белоруссия не раз предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе, но к этому не прислушались.

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«И трагический результат этой высокомерной позиции мы видим сегодня в Украине», — отметил Лукашенко.

Он напомнил, что западные страны продолжают обеспечивать ВСУ вооружением, а также обучать тысячи украинских солдат по натовским программам. По его мнению, это является доказательством прямой вовлеченности Запада в конфликт.

«А как понимать заявления генсека НАТО, который говорит, что поражение Украины будет означать поражение Североатлантического альянса?» — поинтересовался президент Белоруссии.