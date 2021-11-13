Лукашенко не говорил Путину о планах перекрыть транзит газа в Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ничего не говорил российскому лидеру Владимиру Путину о своих планах остановить перекачку газа в Европу на фоне миграционного кризиса. Об этом сам глава РФ сообщил в интервью телеканалу «Россия 1».

«Я, честно говоря, об этом первый раз слышу, потому что вот я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем [Лукашенко] за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул», — объяснил ситуацию Путин.

Президент допустил, что Лукашенко сделал такое заявление о газе в сердцах. Если это не так, то Путин пообещал обсудить этот вопрос с главой Белоруссии. В этом же интервью глава Российского государства уверил, что РФ не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации, так как не участвует ни в каких процессах.

Миграционный кризис начался на белорусско-польской границе несколько дней назад. Там скопились тысячи беженцев, которые хотят попасть в Европу, однако их не впускают из приграничной зоны ни в одну из стран. ЕС обвинил во всем Лукашенко и анонсировал новые антибелорусские санкции на следующей неделе. Президент Белоруссии в ответ пригрозил, что перекроет транзит газа в Европу.