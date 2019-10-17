Лукашенко назвал выдумкой задержание Анны Богачевой в Минске

Опрос россиянки Анны Богачевой в Минске не стоит называть задержанием и накручивать ситуацию вокруг инцидента. Минск является членом Союзного государства и защищает интересы граждан России. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Минск опроверг сообщения о задержании Анны Богачевой Подробнее

«Если что-то читаете, разного рода [Telegram-] каналы, то должны знать, это (информация в них — прим. ред.) обычная выдумка, как после последних этих событий». — цитирует Лукашенко радио Sputnik.

По его словам, белорусская сторона действует практически на территории одной страны с Россией.

«Тут не может быть никаких иных вариантов, кроме как защита интересов России и граждан Российской Федерации, это все в мире знают. Поэтому [не надо] накручивать это, что в Белоруссии задержали и так далее», — заверил президент.

Лукашенко пояснил, что когда человек приезжает в Белоруссию, в системе его фамилия высвечивается определенным цветом. Если появляется красный шрифт, то гражданину необходимо задать ряд вопросов, так как он находится «под чьим-то вниманием».

«Надо разобраться, может, человек совершил убийство, мы же не знаем, видим только фамилию, уточняем, что к чему», — сказал он.

Как стало известно, Богачеву задержали 13 октября в минской гостинице по запросу Вашингтона. Она попала в список из 13 россиян, которых американская сторона подозревает во вмешательстве в американские выборы. Позже Богачеву отпустили.