Лукашенко назвал выборы в США «позорищем»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы в США — это «позорище». Однако западные страны испугаются и не станут требовать повторного голосования в Америке.

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией», — сказал Лукашенко при посещении Белорусской атомной электростанции. Его слова приводит «Sputnik Беларусь».

При этом Лукашенко уверен: другие страны побоятся требовать от США проведения повторных выборов, как было в Белоруссией. Они никак не отреагируют на то, что происходит в Америке.

Выборы президента США прошли 3 ноября, однако подсчет голосов все еще продолжается. Многие граждане страны голосовали по почте. Как сообщает «Газета.ru», в ключевом штате Джорджия Байден нарастил отрыв от Трампа по числу поддерживающих его жителей США. Теперь разница в количестве голосов составляет более семи тысяч. Хотя еще день назад он отрывался от Трампа лишь на 900 голосов. Джорджия считается одним из тех штатов, выборщики которых смогут определить исход выборов.