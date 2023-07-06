Мир 06 июля 2023, 15:36 Лукашенко назвал возможные сроки начала мирных переговоров по Украине Лукашенко: мирные переговоры по Украине могут начаться осенью, но не в сентябре

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Мирные переговоры по Украине вряд ли начнутся в сентябре, но их можно ждать более поздней осенью. Таким прогнозом поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ. Его слова привел ТАСС.

Белорусский лидер назвал прекращение конфликта главным на сегодняшний день. При этом маловероятно, что переговоры начнутся в сентябре, отметил Лукашенко. Однако очень многое свидетельствует, что осенью ситуация изменится, и стороны сядут за стол переговоров, добавил президент Белоруссии.

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«Возможно, не в сентябре, позже, но осенью», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что пока с Украиной можно договариваться, но после контрнаступления ситуация изменится. Белорусский лидер призвал киевский режим остановиться прямо сейчас.

Лукашенко также выразил готовность принять участие в переговорах России и Украины. Он сообщил, что может взять на себя роль посредника.