Лукашенко назвал условие вывода российских войск из Белоруссии

Решение о выводе российских военнослужащих с территории Белоруссии примут руководители двух государств после завершения совместных учений «Союзная решимость — 2022». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко заявил, что в ближайшее время намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и договориться о графике вывода российских военных. Он подчеркнул, что договоренности о совместных учениях армий двух стран появились задолго до того, как западные СМИ стали сообщать о подготовке нападения на Украину.

«До этой истерики мы приняли решение об учениях на юге нашей республики. Мы их должны были проводить сами для того, чтобы определиться, где нам держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит на Украине: этот поток оружия, наши беглые, формирование лагерей, обучение. Оттуда идет приток этих диверсантов, откровенно говоря», — отметил Лукашенко.

По его словам, его уже несколько раз спрашивали, когда российские военные покинут территорию Белоруссии. Но такая постановка вопроса больше похожа на давление.

«Выведем тогда, когда решим с президентом России Владимиром Путиным это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение — это наша территория», — добавил Лукашенко.

Совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» проходят на нескольких военных полигонах соседней республики с 10 по 20 февраля. В рамках мероприятия военные отрабатывают отражение внешней агрессии, атаки по противодействию терроризму, а также защиту интересов Союзного государства.