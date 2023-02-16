Мир 16 февраля 2023, 12:24 Лукашенко назвал условие ввода армии Белоруссии на Украину Президент Белоруссии Лукашенко пообещал ввести войска на Украину в случае агрессии РИА «Новости»

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Белоруссия присоединится к специальной военной операции России, если увидит агрессию со стороны Украины. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на встрече с журналистами.

Он подчеркнул, что ответ на агрессию против Белоруссии станет жесточайшим и конфликт приобретет совсем другой характер.

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«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию [республики] убивать моих людей», — заявил Лукашенко.

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Глава государства добавил, что речь в данном случае идет не только об Украине, но и других соседних странах.

Лукашенко добавил, что у Белоруссии и России есть совместная военная группировка. Но даже при таких условиях он никогда не получал просьбы от российских властей присоединиться к специальной военной операции.

Белорусский лидер отметил, что страна только обеспечивает безопасность на западном направлении, а втянуть республику в конфликт мечтают страны Запада, чтобы растянуть линию фронта.